Нельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран G7 в Биаррице рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы дали четко понять, что Канада не поддерживает возврат России в G7", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что России "еще предстоит изменить свое поведение, которое привело к ее изгнанию в 2014 г., поэтому нельзя возвращать РФ в G7".

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"Российская агрессия и незаконная аннексия Крыма являются абсолютно неприемлемыми. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины", - подчеркнул глава правительства Канады.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".