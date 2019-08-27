Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенное оружие. Ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Шумы - из ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Луганска - из автоматического гранатомета.

"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Противник обстреливал наши позиции неподалеку от Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре ОС.