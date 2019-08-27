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27.08.19 07:54

Возвращение РФ в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины, но ее можно пригласить на саммит в качестве гостя, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Биаррице заявил, что страны "Большой семерки" не договорились насчет возвращения России в состав G7.

Возвращение РФ в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины, но ее можно пригласить на саммит в качестве гостя, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.

При этом президент Франции отметил, что страна - председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа с лидерами G7 произошел конфликт из-за России, - The Guardian

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

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