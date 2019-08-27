Избранный Путиным путь - трагедия исторического масштаба: сенатор США Джонсон заявил, что ему отказали во въезде в РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Пресс-служба Джонсона, представляющего Республиканскую партию, сообщила, что во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.

"Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелочное оскорбление, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России - и честный диалог, когда это возможно", - говорится в заявлении Джонсона.

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Сенатор полагает, что "путь, который Путин выбрал для России, - это трагедия исторического масштаба".

"Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России в западные демократии Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против собственного народа в войне, в которой погибли сотни тысяч человек", - заявил Джонсон.

В 2017 году Джонсон и другой сенатор-республиканец Джон Баррассо получили российские въездные визы, однако отменили поездку из-за того, что еще одному сенатору-демократу, Джинн Шэйхин, отказали в разрешении на въезд в Россию, указывает агентство AP. Шэйхин была сторонницей мер по противодействию вмешательству России в выборы в США. Посольство РФ тогда заявляло, что запрос Шэйхин был отклонен, поскольку она находится в черном списке, созданном в ответ на санкции США.