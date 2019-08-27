При личных беседах с Путиным я говорил о поведении РФ. Если представится возможность, я повторю это снова, - Трюдо

Об этом сам Трюдо рассказал после завершения саммита лидеров G7 во французском Биаррицце, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время международных саммитов я никогда не избегал дискуссий, в которых принимал участие Путин. Я даже имел личные беседы с ним, во время которых акцентировал на обеспокоенности Канады рядом поступков России. Если представится возможность, я повторю это снова и выслушаю, что он скажет на это", - сказал Трюдо на вопрос о возможном присутствии Владимира Путина в статусе гостя на предстоящем саммите G7 в США.

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В то же время Трюдо подчеркнул, что Россия по-прежнему не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8. "Важно признать, что G7 - это собрание государств-единомышленников, решительно настроенных двигаться вперед положительным для мировой экономики образом. Зато действия России в Украине и в других местах точно лишили ее права на партнерство в этой группе", - отметил глава правительства Канады.

Он добавил, что Украина была среди основных тем внешнеполитического блока дискуссий лидеров стран G7.

"В течение последних нескольких дней мы обсудили несколько актуальных проблем, среди которых: ядерные испытания Северной Кореи, усиление противостояния с Китаем, с Ираном, положение дел в Ливии, ситуация в Украине и кризис в Сирии", - подытожил Трюдо.