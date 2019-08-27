Служба финансовых расследований будет аналитическим, а не силовым центром, - Данилюк

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время очередного совещания по вопросам подготовки законопроекта "О службе финансовых расследований".

По словам Данилюка, Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба имеет право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.

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Количество сотрудников СФР не должно превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета Министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников к новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

В совещании приняли участие Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, Заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Карпенко, представители Генеральной прокуратуры Украины, народные депутаты Украины и советники Секретаря СНБО Украины.