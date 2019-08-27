Российские наемники имитируют работу по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1", - сказано в сообщении.

В СЦКК отмечают, что в соответствии с рамочным решением ТКГ и Минскими договоренностями участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободен от любых военных структур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - штаб. ФОТОрепортаж

"Указанные действия могут сорвать выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавали в СЦКК.