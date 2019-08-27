Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

Об этом заявила избранная народным депутатом от партии Слуга народа Анна Коваленко в интервью Левому берегу, передает Цензор.НЕТ.

"Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва", - рассказала Коваленко.

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Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.