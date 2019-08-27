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27.08.19 11:00

"Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов

Партия "Европейская солидарность" выдвинет своего представителя на должность вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва, а также предложила назначить Ахтема Чийгоза главой комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель "Евросолидарности" в подготовительной группе Артур Герасимов.

"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (очевидно, имелось в виду на пост вице-спикера. - Ред.). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Кроме того, Герасимов сообщил, что на консультациях во вторник "Евросолидарность" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, национальных меньшинство и межнациональных отношений.

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