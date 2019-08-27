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27.08.19 11:35

"Нужно дополнительное время", - Герасимов сообщил, что заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее.

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Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

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В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.

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