Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.08.19 12:00

Полиция начала расследование угроз чугуевскому антикоррупционному активисту Лихачову

Уголовное производство начато по факту угроз активисту, заместителю главы группы "Мережа антикорупцийных центрив" Роману Лихачову.

роман,лихачов

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством. - Ред.) УК Украины. Следствие рассматривает все версии, в том числе и связанную с его профессиональной деятельностью", - сообщили Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, в ночь на 26 августа в г.Чугуев Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире Лихачова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове": к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами. ФОТО

В комментарии Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием работы питейных заведений в Чугуеве и схем ухода от налогов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100