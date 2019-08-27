Полиция начала расследование угроз чугуевскому антикоррупционному активисту Лихачову

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством. - Ред.) УК Украины. Следствие рассматривает все версии, в том числе и связанную с его профессиональной деятельностью", - сообщили Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, в ночь на 26 августа в г.Чугуев Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире Лихачова.

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В комментарии Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием работы питейных заведений в Чугуеве и схем ухода от налогов.