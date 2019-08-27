СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, во время процедуры тестирования общей нагрузки системы "Рада".

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещении Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.

Следователи зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.

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