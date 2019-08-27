Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома?

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Уважаемый Дональд Трамп. Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это демократическое государство, которое активно борется за свой суверенный статус. Коль у вас есть возможность, почему бы вам не сказать президенту Путину, чтобы он оставался дома, пока его войска не покинут Украину", - написал Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы оккупация Крыма произошла во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - Трамп

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".