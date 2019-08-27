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27.08.19 12:24

Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник Трампа Болтон анонсировал свое прибытие в Киев. "Я с нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформам и его видение создания более сильной и процветающей Украины", - написал он в Twitter.

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Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство 01

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