Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, об этом он сообщил на брифинге.

"Хочу сообщить вам, что аппарат Верховной Рады провел очень системную и очень кропотливую работу, чтобы подготовить его полностью на подпись председателю Комитета. На сегодня, Кодекс полностью готов к подписи", - заявил Парубий.

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"Я готов в любую секунду его подписать, мы только ожидаем подписи председателя комитета. Председатель комитета находился в отпуске, сегодня он официально возвращается из отпуска, и я убежден, что председатель комитета безотлагательно подпишет Избирательный кодекс, что позволит мне также его неотложно подписать и передать на подпись президенту. То есть я рассчитываю, что уже завтра, в такое время Избирательный кодекс с региональными открытыми списками будет подписан и передан президенту на окончательное утверждение", - проинформировал спикер.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.