Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Зеленский уволил начальник департамента контрразведки Службы безопасности Алексея Петрова. Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ. Другим указом Петров назначен на пост начальника управления СБУ по Кировоградской области. Замена руководства департамента - следующий шаг по обновлению руководства СБУ, в котором начальник ДКР - одна из ключевых должностей", - рассказал журналист.

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"Врио главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого, и решение по Петрову - ожидаемый следующий шаг", - добавил он.

"На пост начальника ДКР планируется выдвижение одного из действующих руководителей управлений", - уточнил Бутусов.

"Петров руководил многими контрразведывательными операциями в этой войне, в том числе на оккупированной РФ территории. Было немало успехов у нашей контрразведки, которыми СБУ заслуженно гордится - контрразведчикам удалось нанести большой урон российским оккупантам", - отметил журналист.

"Но, с другой стороны, был и ряд провалов и ошибок в организации работы в этой полностью закрытой сфере. Большинство проблем публично обсуждать не стоит. Но нельзя не вспомнить дело переводчика Кабмина Ежова, которого торжественно задерживал сам Петров у дверей КМ в прямом эфире телеканала "Прямой", и который сейчас гуляет на свободе из-за недостаточности улик. Это был абсолютно не нужный пиар. Однако наиболее значимым основанием для увольнения стала информация о тесных контактах главы ДКР с бизнесом и политиками. Впрочем, Петров продолжит карьеру в СБУ. Это сделано прежде всего для обеспечения безопасности Петрова, который владеет информацией о деятельности контрразведки,имеющую особую важность для государства", - резюмировал Бутусов.