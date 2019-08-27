С начала суток на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в три часа ночи, с направления с. Пикузы оккупанты осуществили обстрел украинских позиций вблизи Талаковки, ведя огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Далее, около шести утра враг обстрелял из ручных гранатометов РПГ украинские оборонные укрепления вблизи Водяного, а еще через час открыл огонь из автоматических гранатометов АГС в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе Павлополя.

"Во всех случаях украинские военнослужащие применили в ответ дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенного оружия", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе командиром взвода батальона "Айдар" Тихоном Курбатовым простятся завтра в Северодонецке. ФОТО

Кроме того, как отметили в Минобороны, ровно в 11:00, со стороны с. Лозовое российско-оккупационные войска открыли огонь из пулеметов больших калибров и автоматических гранатометов в сторону позиций украинских сил, расположенных на подступах к Светлодарску. Огонь пока не открывался.

"По состоянию на данный момент ситуация в районе ведения боевых действий полностью контролируется украинскими военнослужащими. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в рядах наших войск нет", - добавили в Минобороны.