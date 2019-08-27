Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий

"Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция", - сказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

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При этом Парубий отметил, что необходимости вносить изменения в Регламент Верховной Рады нет.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады. Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слышинского.