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27.08.19 14:11

Наемники РФ проводят ротацию подразделений на передовой, - ГУР

С начала суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксированы четыре случая нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия. Трижды противник открывал прицельный огонь на донецком направлении и один раз на луганском.

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Об этом соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало очередную ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В то же время ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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