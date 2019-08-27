"Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении. - Ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сообщил Новак.

По его мнению, плата за проезд по дорогам Украины будет серьезным законодательным изменением, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал Новак. По его словам, объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны.

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В "Укравтодоре" надеются, что Верховная Рада примет закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.