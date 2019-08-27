Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции РФ: "Мы должны пересмотреть наши отношения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во вторник в Париже на ежегодной конференции послов.

"Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближение с Китаем - не в наших интересах", - считает президент Франции.

Макрон заявил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.

"Мы - в Европе. И Россия также в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного с Россией, мы в дальнейшем будем иметь замороженный конфликт в Европе, в дальнейшем будем иметь Европу как театр борьбы между Соединенными Штатами и Россией. И последствия холодной войны будут продолжаться в наших странах", - считает президент Франции.

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При этом Макрон отметил, что взгляды России очень консервативны, они противоречат ценностям Европейского Союза.

"Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы четко не определим наши отношения с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон также напомнил о достигнутых договоренностях провести "в ближайшие дни" саммит в "нормандском формате".

Как сообщалось, ЕС в 2014 году ввел санкции против России за оккупацию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.