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27.08.19 15:02

Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях".

Напомним, сегодня советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

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