Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.
"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.
Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях".
Напомним, сегодня советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.