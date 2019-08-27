"В начале сентября", - Стефанчук о сроках отмены депутатской неприкосновенности

Об этом он сказал под стенами Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В ответ на вопрос о дате голосования за ограничение депутатской неприкосновенности Стефанчук сказал: "Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить ВРУ".

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Он выразил надежду, что законопроект поддержит "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам – мы 29 (августа. - Ред.), я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет", - заявил Стефанчук.

По его словам, вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы "предварительно поддержать", и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон.

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"Решение любого суда – это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на нормальную парламентскую процедуру голосования", - отметил Стефанчук.