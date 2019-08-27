Парцхаладзе рассчитывает быть министром строительства в новом правительстве, - СМИ





Об этом говорится в материале "Апострофа " "Пиар чиновников или системные реформы? Кому выгодна коррупция в строительстве? "





Как отмечает автор материала, чиновник организовал мощную пиар-кампанию в СМИ и позиционирует себя как реформатора.



"Абсурдность ситуации в том, что Минрегион в сфере строительства под руководством Льва Парцхаладзе годами ничего не делает, кроме громких пиар-акций и шумных обещаний!" - пишет журналист.



Автор расследования анализирует основные месседжи, которые чиновник распространяет в СМИ, и делает вывод, что Парцхаладзе часто выдает чужие достижения как свои, а реальных реформ в ведомстве не происходит: "А если какие-то изменения и внедряются, то это, скорее, не благодаря, а вопреки воле Льва Парцхаладзе, и не Минрегионом, а другими органами ".



В частности, в материале говорится о ситуации в ГАСИ, которую контролирует Лев Парцхаладзе.



"Как руководитель высшего уровня он сразу стал одним из центров принятия решений о выдаче документов разрешительного характера. Так сказать, "под ключ", начиная с выдачи отклонений от государственных строительных норм, заканчивая принятием объектов в эксплуатацию. Руками испуганного Валерия Филончука и Натальи Чекомасовой, которая за деньги родную мать продаст, в ГАСК принимались нужные ему решения", - говорится в расследовании.



Как пишет автор материала, Сергей Кузьмин, выигравший конкурс на должность главы ГАСИ, хороший знакомый Парцхаладзе, возглавлял ГП "Укргосстройэкспертиза", которая находится в ведении Минрегиона.



"Начал он с того, что увеличил уровень отказов в получении документов разрешительного характера с 20 до 70%, который Лев Парцхаладзе теперь хочет уменьшить, саботировал внедрение электронного кабинета, не смог утвердить новую структуру ГАСИ и предоставил недостоверную информацию о себе в СБУ, а потому не получил соответствующий доступ к секретной информации, которую должен иметь руководитель такого уровня. Также Сергей Кузьмин "поставил крест" на электронных услугах, так как без них значительно легче выполнять указания своих "кураторов" и "отбить" занимаемую должность, ведь нет гарантий, что с такими успехами после формирования нового Кабинета Министров Украины он удержится на посту", - говорится в материале.



"И пока чиновники такого уровня, как Наталья Чекомасова, Сергей Кузьмин и их" кураторы "руководят ГАСИ, а в Минрегионе только произносят шумные обещания реформировать систему, порядка в строительстве не будет", - заключает автор.