Школьник пошел купаться в Днестре в самодельном жилете из пластиковых бутылок и утонул

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что 26 августа, в селе Космирин Бучацкого района двое мальчиков пасли коров. Около 18 часов они решили искупаться в реке Днестр. Поскольку плавать дети не умели, они сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. По словам товарища погибшего, самодельное устройство развязалось в воде. Парень пытался добраться до берега, однако ему это не удалось.

Сейчас продолжаются поиски тела ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

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