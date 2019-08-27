Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба

Об этом написал в своем Telegram директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады Украины". Это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении. Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - написал Труба.

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"Что планировали и что уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - отметил Труба.

При этом директор ГБР отметил, что 23 и 27 августа "мы приходили не с обысками, а на осмотр, на который получили разрешение первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады".

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В то же время Труба назвал инициативу введения сенсорной кнопки "хорошей инициативой".