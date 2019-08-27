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27.08.19 16:45

Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей

Охранник заведения задержал троих человек, которые пытались попасть во внутрь здания с помощью топора и меча.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция Одессы.

В сообщении отмечается: "Вечером, 26 августа, патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовском.

Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был вероятно навеселе. Как выяснилось впоследствии, группа молодых пыталась проникнуть в помещение заведения.

Охранник вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания ребят в свою очередь пытались дать отпор охраннику.

Медики на месте происшествия осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия".

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Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей 01

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