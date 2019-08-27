Система налогообложения должна быть существенно реформирована, - эксперт



Сегодня в Украине отсутствует единая налоговая система, которая позволила бы мобилизовать средства, находящиеся в распоряжении государства, отметил в своем блоге на сайте Корреспондент.net эксперт по налоговому законодательству Андрей Гмырин.

Среди социальных и личных противоречий, эксперт, в первую очередь, указал на некомпетентность людей, которые занимают высокие должности, и наличие коррупционных схем.

"Одной из самых больших проблем является некомпетентность тех, кто занимал и до сих пор занимает политические должности и формирование повестки дня реформ. Согласно недавнему исследованию, два из пяти первых видов экономической преступности в Украине – это коррупция и растрата имущества, другими словами – рейдерство. Это свидетельствует о низкой эффективности деятельности всех совместно действующих антикоррупционных органов, которые также нуждаются в реформировании", – подчеркнул Гмырин.

Эксперт также добавил, что в последние годы в украинской системе налогообложения прослеживается тенденция к увеличению доли косвенных налогов – акцизного сбора и НДС.

"Согласно статистическим данным, удельный вес косвенных налогов в структуре налоговых поступлений увеличился с 49,6% в 2010 г. до 54,8% в 2017 г. Сегодня система налогообложения должна быть существенно реформирована, так как она должна базироваться на механизмах преодоления большого количества социальных и личных противоречий", – добавил Гмырин.