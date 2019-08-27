Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон

Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - заявил Макрон.

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Как подчеркнул президент Франции, одним из главных вопросов во время этого визита будет использование способности Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнения Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе.