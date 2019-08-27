В Турции обрушился мост: автобус и 2 пешехода упали в реку. ВИДЕО

Хотя в большинстве случаев ЧП удалось бы избежать, если бы конструкции были вовремя обследованы и реконструированы, пишет "НМ".

Сегодня в Турции в Терме рухнул пролет моста.

Вследствие обрушения два пешехода и микроавтобус свалились в реку. Как сообщают местные издания, пострадавшие отделались лёгкими травмами. Мэр города Али Клич заявил, что причиной катастрофы стали аномальные осадки, которые принёс шторм.

Двумя годами ранее схожая участь постигла недостроенный мост в турецкой провинции Сирит. Там, уже после окончания многолетнего строительства переправы стоимостью в 431 миллион гривен (100 млн турецких лир) обрушилось 12% конструкции. Мост подвела старая конструкция, которую в процессе достройки решили не обновлять.

В 2018 году мир потрясла катастрофа в Генуе. 200-метровый пролёт огромного автомобильного моста рухнул с высоты около 50 метров. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 43 человека, 10 пропали без вести.

25 августа в Харькове рухнули перекрытия автомобильного моста. Громадная железобетонная конструкция попросту обломилась, упав неподалёку от железнодорожного полотна. Движение транспорта решено было перекрыть до полного ремонта переправы.

Ранее, в начале августа пострадал и Киевский мост на Труханов остров. Кусок железобетонного пролёта отвалился от несущей конструкции и упал на опору.