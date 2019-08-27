Говорили о недобросовестной конкуренции со стороны Китая, - посольство США о беседе Болтона и Данилюка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.



"Посол Болтон обсудил том, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантического сообщества и защиты промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая", - говорится в сообщении посольства.

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Там также отмечают, что во время встречи Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности.

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