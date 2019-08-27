Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.08.19 17:42

Говорили о недобросовестной конкуренции со стороны Китая, - посольство США о беседе Болтона и Данилюка

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Киев провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, во время которой обсуждали защиту промышленности от недобросовестной экономического поведения Китая.

данилюк,болтон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Посол Болтон обсудил том, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантического сообщества и защиты промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая", - говорится в сообщении посольства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном. ФОТО

Там также отмечают, что во время встречи Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100