Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал на пресс-конференция "Три года работы МинВОТ: успехи и достижения" во вторник Киеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, профильный комитет так и не создан. По моим оценкам, необходимо было создавать соответствующий комитет в Верховной Раде. Но лучше его не создавать, чем создав, отдать Медведчуку", - сказал Тука.

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Он также допустил, что МинВОТ будет ликвидировано при формировании нового правительства.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.