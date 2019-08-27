Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ОАСК.

Отмечается, что один из слушателей, несмотря на замечания, систематически нарушал порядок, а другие присутствующие, поддержали его. Как передает UA:Первый, сторонники УПЦ КП начали кричать "Позор" и требовать восстановить свой патриархат.

"Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщили в ОАСК.

После переноса заседания свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу для фиксаций заявления о преступлении и заблокировали зал судебных заседаний. В связи с этим секретариат суда был вынужден перенести ряд судебных заседаний по другим делам.

"Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску УПЦ КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщения о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - заявили в ОАСК.

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Напомним, 20 июня "собор" УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.



