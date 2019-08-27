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27.08.19 18:56

"Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов

"Европейская солидарность" Петра Порошенко предлагает назначить лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вице-спикером Верховной Рады.

"Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов

Об этом сообщил избранный народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Сегодня (27 августа - Ред.) состоялось заседание и мы решили выдвинуть на вице-спикера Мустафу Джемилева", - сказал он.

Также "ЕС" предлагает назначить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза руководителем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и нацменьшинств.

Ранее в партии "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должность председателя Верховной Рады и его первого заместителя. еще одну должность вице-спикера президентская партия оставила оппозиции.

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