Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент

Об этом 27 августа Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ.

"29 августа должен состояться суд. Сегодня я получил отзыв, который написало Министерство имущественных и земельных отношений и который они представили в суд. Суть заключается в том, что фонд имущества настаивает на прекращении любых договоров между управлением епархии и Минимущества из-за того, что управление Крымской епархии не зарегистрировано по законодательству России", - сказал архиепископ Климент.

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Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.