Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.08.19 19:35

Оккупационные власти настаивают на прекращении любых договоров с управлением Крымской епархии ПЦУ, - архиепископ Климент

Подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

климент

Об этом 27 августа Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, информирует Цензор.НЕТ.

"29 августа должен состояться суд. Сегодня я получил отзыв, который написало Министерство имущественных и земельных отношений и который они представили в суд. Суть заключается в том, что фонд имущества настаивает на прекращении любых договоров между управлением епархии и Минимущества из-за того, что управление Крымской епархии не зарегистрировано по законодательству России", - сказал архиепископ Климент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100