"Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



"Мы пересмотрели свою позицию и вновь предлагаем Елену Кондратюк а должность вице-спикера", - заявил на подготовительной группе представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин.



Как известно, в пятницу "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру в пользу внефракционной Ирины Констанкевич, которая до депутатства возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" отозвала кандидатуру Кондратюк на пост вице-спикера Рады. ВИДЕО



Представители "Батькивщины" летали в 2017 в Женеву на встрече с Коломойским на борту самолета Палицы.



В то же время ЕС выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Мустафу Джемилева.



Кандидатура ОПЗЖ до сих пор не известна. "Голос" на эту должность не претендует.



Должности спикера и первого вице-спикера получат Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Также читайте: "Европейская солидарность" выдвинула Джемилева на должность вице-спикера Рады, - Герасимов