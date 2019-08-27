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27.08.19 20:12

"Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Фракция "Батькивщина" после некоторых дискуссий снова предложила на должность вице-спикера ВР Елену Кондратюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пересмотрели свою позицию и вновь предлагаем Елену Кондратюк а должность вице-спикера", - заявил на подготовительной группе представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

Как известно, в пятницу "Батькивщина" отозвала свою кандидатуру в пользу внефракционной Ирины Констанкевич, которая до депутатства возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.

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Представители "Батькивщины" летали в 2017 в Женеву на встрече с Коломойским на борту самолета Палицы.

В то же время ЕС выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Мустафу Джемилева.

Кандидатура ОПЗЖ до сих пор не известна. "Голос" на эту должность не претендует.

Должности спикера и первого вице-спикера получат Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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