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27.08.19 20:59

Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании. СПИСОК

За назначение председателей комитетов новоизбранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.

Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании. СПИСОК

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики должен возглавить новоизбранный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа"). Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа").

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа"), Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"). Вместе с тем на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады "Слуга народа" предложит кандидатуру позже. Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ("Слуга народа "). Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), а Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

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Как отмечают Украинские новости, группа также предлагает Раде создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличила состав бюджетного комитета до 34 человек.

Председатель группы и лидер "Слуги Народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профильных специалистов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

Кроме того, группа определила залы заседания фракций, партии "Слуга Народа" отведен конференц-зал парламента.

"Для заседания нашей фракции в усеченном или малом формате предлагается этот зал, конференц-зал, "кинозал". Касательно "Оппозиционой платформы - За жизнь" - это зал №3, зал совещаний на Грушевского, 5. Касательно "Батьківщини" - зал №3, первый этаж, Грушевского, 5, "ЕС" - это кабинет 12 на Грушевского, 18/2 и "Голос" - это кабинет №11", - сказал избранный депутатом Рады от "Слуги Народа" Сергей Ионушас.

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Группа согласовала с Центральной избирательной комиссией порядок получения удостоверения депутата и нагрудного знака до 13:00 29 августа.

Также депутатам нужно будет единожды предоставлять документы для получения компенсации по аренде жилья.

Ранее документы подавались ежемесячно.

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