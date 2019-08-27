Под Иловайском погибло 220 военных, 40 пропали без вести, 13 до сих пор в плену, - Генштаб озвучил уточненные цифры потерь 2014 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.



"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб.



Там уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором: "Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".

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В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 г".



Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.



Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ под Иловайском составили 366 бойцов.

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