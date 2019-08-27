Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



Он владелец Смелянского литейного завода, выпускник факультета радиоинженерии Киевского военного института управления и связи и Киевского национального экономического университета, является офицером запаса.



В то же время Завитневич также является мужем одноклассницы президента Зеленского.



Его первым заместителем станет командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский из "ЕС", заместителями врач, мажоритарница из 217 округа Марьяна Безуглая и волонтер Юрий Мысягин ("Слуга народа"), секретарь - киборг, офицер СБУ Костенко Роман ("Голос").

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