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27.08.19 21:35

Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского

Главой комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне будет депутат от партии "Слуга народа" Александр Завитневич.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он владелец Смелянского литейного завода, выпускник факультета радиоинженерии Киевского военного института управления и связи и Киевского национального экономического университета, является офицером запаса.

В то же время Завитневич также является мужем одноклассницы президента Зеленского.

Его первым заместителем станет командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский из "ЕС", заместителями врач, мажоритарница из 217 округа Марьяна Безуглая и волонтер Юрий Мысягин ("Слуга народа"), секретарь - киборг, офицер СБУ Костенко Роман ("Голос").

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Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из Слуги народа, муж одноклассницы Зеленского 01

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