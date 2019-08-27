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27.08.19 23:35

Оккупанты вечером 27 августа обстреляли наши позиции под Светлодарском из минометов, расположенных в селе Лозовое, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК осуждает факт недопустимого, подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.

Оккупанты вечером 27 августа обстреляли наши позиции под Светлодарском из минометов, расположенных в селе Лозовое, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, об этом заявила Украинская сторона СЦКК.

В сообщении отмечается: "27 августа, в период с 20:07 ч. в 20:27 ч. противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Лозовое, применив при этом минометы 82-го калибра (3 мины).

Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное игнорирование Минских договоренностей".

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