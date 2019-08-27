Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе".
Напомним, войска Южного военного округа Российской Федерации 26 августа начали двусторонние командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
27 августа РФ перекрыла участок в Черном море, что может усложнить Украине проведение ракетных стрельб.