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27.08.19 23:57

В Германии задержали россиянина, который застрелил ветерана чеченского сопротивления РФ Хангошвили

В Берлине полиция задержала 49-летнего россиянина, застрелившего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который командовал отрядом чеченцев во время второй Чеченской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Хангошвили, который является уроженцем Чечни, застрелили 23 августа в берлинском парке. Во время второй Чеченской войны убит воевал против российской армии на стороне Чеченской Республики Ичкерия вместе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым.

По данным издания Bild, убийца, которого сразу задержали правоохранители - Вадим Сергеевич из Сибири. Однако немецкие правоохранители считают, что у него может быть поддельный паспорт. Сам задержанный вину не признает и отказывается говорить о своих мотивах.

Как отмечает Spiegel, правительство Германии внимательно наблюдает за этим расследованием, потому что есть все основания считать, что речь идет о заказном убийстве, а заказчики вероятно из России, как и в ряде подобных случаев, в том числе с отравлением Скрипаля в Великобритании.

Брат погибшего Зураб Хангошвили заявил в интервью благотворительной чеченской организации "Вайфонд", что заказчиком убийства является ФСБ России.

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На странице погибшего в Facebook опубликовали его фото, вероятно, со времен Чеченской войны.

В Германии задержали россиянина, который застрелил ветерана чеченского сопротивления РФ Хангошвили 01

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