Внесенный Гройсманом кандидат на должность главы "Укроборонпрома" Тимофеев отказался участвовать в конкурсе

Сегодня Тимофеев написал в фейсбуке, что отказывается от участия в конкурсе, информирует Цензор.НЕТ.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь", - сообщил он.

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Тимофеев заверил, что будет продолжать заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман 19 августа внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

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Позже претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что в течение двух месяцев будет объявлен прозрачный конкурс на главу госконцерна.