Внесенный Гройсманом кандидат на должность главы "Укроборонпрома" Тимофеев отказался участвовать в конкурсе

Сегодня Тимофеев написал в фейсбуке, что отказывается от участия в конкурсе, информирует Цензор.НЕТ.
"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь", - сообщил он.
Тимофеев заверил, что будет продолжать заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман 19 августа внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.
Позже претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что в течение двух месяцев будет объявлен прозрачный конкурс на главу госконцерна.