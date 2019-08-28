При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

Задержание информационному агентству "Украинские новости" подтвердил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ. "Да, задержали", - заверил министр, не приведя никаких подробностей.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил информационному агентству "Укринформ", что Богатырева была задержана в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

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"Она прилетела рейсом из Минска. При прохождении пограничного контроля на нее сработала наша база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции", - сказал Демченко.

По информации источников LB.ua, задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке. Завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

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Богатырева прилетела после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако она была задержана, то есть из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 г. обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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