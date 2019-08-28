Использование РФ дезинформации помогает ей достигать краткосрочных целей, но не имеет длительного эффекта, - канадский генерал

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью Канадской ассоциации НАТО выразил руководитель службы стратегических коммуникаций Вооруженных сил Канады, бригадный генерал Джей Джанзен.

"Ведется очень много дискуссий и существует убеждение, что кое-кто, к примеру Кремль, достигает значительного эффекта, используя механизмы дезинформации. Стоит помнить, что преимущества, которые они получают, являются очень краткосрочными. Так, они могут проводить атаки ботов, которые дают им возможность временно донести информацию и вызвать путаницу относительно какого-либо события. Однако, посмотрите на долгосрочное доверие и данные опросов мнения россиян о намерениях Кремля. Происходит нивелирование международной позиции России, поскольку граждане мира видят РФ как неответственного деятеля в современном мире", - сказал Джанзен.

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По его словам, уменьшение авторитета на мировой арене несет "существенные стратегические потери".

"Это одна из причин, почему НАТО и его союзники не поступают так же. Мы убеждены, что в более дальней перспективе такие понятия, как доверие нашего населения, важнее, чем краткосрочные достижения. Я уже не говорю о значении, которое мы придаем ценностям, которые не позволяют нам поступать так", - отметил генерал.

Как сообщалось, в начале этого года Канада выделила средства на противодействие пропаганде в ходе президентских и парламентских выборов в Украине.