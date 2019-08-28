В связи с проведением памятных мероприятий на Воздухофлотском проспекте в Киеве временно ограничат движение транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"28 августа с 09:00 до 12:00 на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) временно ограничат движение транспорта. Указанное ограничение состоится в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщили в КП "Киевпастранс", 28 августа в связи с проведением данного мероприятия будет изменен маршрут автобусов № 119 и троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.

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Со временными схемами маршрутов общественного транспорта (автобусов № 119 и троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30) можно ознакомиться по ссылке