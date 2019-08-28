США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон

Об этом Болтон рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и – я уверен – Великобритания – будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти – путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", – отметил Болтон.

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Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Я думаю, с точки зрения США, решения по вопросам Донбасса и Крыма, а также более глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе – все это для США интересно. Это не только европейская тема – это глобальные вопросы. США участвовали в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, именно поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО – чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны. Поэтому я действительно считаю, что США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", – подчеркнул советник президента США.