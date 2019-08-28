Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос о том, какие изменения он ожидает от Зеленского, например, рынок земли, приватизация, налоговая реформа, амнистия капиталов, Коломойский ответил: ""Это все туфта – амнистия капиталов. Потому что, когда людям нечего жрать, а кто-то рассказывает, что он заработал миллионы и готов за это заплатить какую-то ерунду, типа миллион украл, а 50 тысяч готов заплатить. Люди не воспримут такую мораль. Неправомерно заработал или правомерно заработал, но все равно украл. Или воспользовался тяжелым положением - это все равно украл. За сколько бы ни купил в то время предприятие по приватизации – все равно украл. Если купил компьютер за 100 долларов, продал за тысячу - украл".

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"Есть нулевая декларация, она уже сдана, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся", - добавил он.

Вместе с тем, Коломойский считает, что нулевую декларацию должны сдавать госслужащие.

"А зачем остальным сдавать? В нищей стране, кроме чиновников и тех, кто занимает какие-то посты, никаких деклараций быть не должно. Заработал, заплатил, все. Все знают, что я миллионер. Если я напишу, что заработал три копейки - ко мне придут. А если ты чиновник, то заполняй электронную декларацию. Порошенко введением деклараций нарушил баланс влияния во власти, Порошенко разрушил украинский истеблишмент в угоду американским требованиям", - добавил он.

"Теперь чиновникам хана! Мы стали частью Европы. Хочешь быть чиновником, депутатом - надо вскрыться. Спроси у семьи, у детей, у родителей - готовы они к этому? Что их будут щелкать, смотреть как они живут, как они тратят, и, в конечном итоге ты должен будешь соответствовать тому, что ты пишешь в декларации. Первое время может где-то +/- будут смотреть сквозь пальцы, а потом все. И если ты обманул - будешь сидеть в тюрьме. Петя открыл ящик Пандоры. Первым открыл ящик Пандоры Янукович, когда посадил Тимошенко и Луценко. Но этот ящик можно было еще закрыть. Вторым его открыл Порошенко. Он думал, что он самый хитросделанный и что он сам сможет рулить по новым правилам и при этом ссылаться на американцев, что это их воля. Но этот ящик Пандоры не в его руках - закрывать и открывать его теперь будут иностранцы", - пояснил Коломойский.

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"90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того – само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: "Вот какой умный человек". Особенно жены говорят мужьям: "Вот лучше б я за него замуж вышла", - добавил он.

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.