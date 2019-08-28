Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.08.19 10:24

Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский

Если не снизить тарифы и не остановить выезд людей из Украины, то стране будет капец.

Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Игорь Коломойский.

"Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам капец. Нам как стране - это в широком смысле", - рассказал Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский

Полный текст интервью с Игорем Коломойским "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" читайте здесь.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100