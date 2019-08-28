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28.08.19 10:32

Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м

Полевой командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году отдавал приказ обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами. По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы заставить ВСУ оставить город.

Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточный вариант".

"Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчёт на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу - противник не сможет оказать существенного сопротивления, - оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами, но Бог милостив - никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными", - написал Ходаковский на своей странице в социальной сети.

Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м 01

По словам Ходаковского, никто из гражданских от его обстрелов не пострадал, однако это не так - в августе 2014 года в Ясиноватой из-за обстрелов регулярно гибло гражданское население. При этом имена не всех погибших удалось установить, так как в городе фактически происходила гуманитарная катастрофа, не было электричества, интернета и мобильной связи.

Ранее представители группировки "ДНР" отрицали, что наносят артиллерийские удары по городам и жилым кварталам и обвиняли в таких обстрелах исключительно украинскую сторону.

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